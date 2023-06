Ok ponte mobile Riattivata la ztl in via Di Roma

Con qualche ora d’anticipo ieri è stato riaperto il ponte mobile sul Candiano, chiuso l’8 maggio. È stata quindi ripristinata la precedente viabilità e di conseguenza dalla mezzanotte di ieri è stata riattivata la zona a traffico limitato di via Di Roma. La svolta a sinistra da via Carducci a via di Roma non sarà quindi più consentita a tutti ma solo agli aventi titolo a transitare nella ztl. Il varco Sirio tra le due vie sarà pertanto nuovamente attivo con modalità sanzionatoria. Oggi l’incrocio sarà presidiato dalla polizia locale per indirizzare correttamente gli automobilisti.

I lavori di manutenzione straordinaria, a cura

dell’Autorità Portuale di Ravenna, necessari ed urgenti per garantire la sicurezza del

transito veicolare sul ponte mobile sul canale Candiano, si sono dunque conclusi.

Non è stato possibile a causa dell’alluvione finire i lavori prima del 2 giugno.