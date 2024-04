Omaggio ai Nirvana al teatro Socjale Il Teatro Socjale di Piangipane chiude la stagione con Will Hunt in "A night with Nirvana", accompagnato da Clayton Sturgeon e Steve Armeli. Serata riservata ai soci Arci, inizio alle 20.15 con gli After ego e pausa per cappelletti alle 21.15. Concerto alle 21.30.