Paglia assessore a lavoro e casa: "Stop al cemento. Sì al salario minimo"

Il ravennate Giovanni Paglia, 47enne, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, è il nuovo assessore a Lavoro, Casa e Politiche giovanili dell’Emilia Romagna, uno degli undici componenti della giunta ufficializzata ieri da Michele de Pascale. Vendoliano della prima ora, deputato fra il 2013 e il 2018, Paglia accarezzò e poi mancò la rielezione nel 2022 per via di complicate alchimie elettorali. Esponente dell’ala ‘industrialista’ di Avs, è stato chiamato dal neopresidente a tentare di risolvere alcuni dei nodi maggiori di questa epoca.

Assessore Paglia, abbiamo un problema, anzi almeno due: l’emergenza-casa e il lavoro sottopagato. A sinistra chiedevate deleghe pesanti, le avete avute, non è così?

"Sono le due questioni su cui abbiamo incentrato la nostra campagna elettorale, il cuore dell’intesa con il Pd. Siamo felici di avere la possibilità di impegnarci direttamente".

Sulla sua scrivania troverà varie crisi aziendali, a partire da quella della ex-Farmografica di Cervia.

"C’è impegno dell’amministrazione regionale a risolvere positivamente quella vertenza. Al momento esiste un blocco relativo a risorse che devono essere assegnate: posso promettere che la vertenza avrà tutta la mia attenzione. Da uomo di sinistra dico che non c’è futuro senza politiche industriali. L’Italia è entrata nell’epoca del benessere non per il suo essere un ‘piccolo mondo antico’, ma grazie all’industria. L’Europa deve smettere di pensare che la conversione ecologica sia un limite".

Eppure il polo ravennate teme l’impatto di quella rivoluzione, non trova?

"L’impatto è stato temuto perché l’Italia e l’Europa non hanno dato l’impressione di volerlo accompagnare: sono mancati quegli investimenti che avrebbero garantito alle nostre industrie pezzi di mercato che si sono presi i prodotti asiatici, senza che nessuno potesse ovviamente fermarli. Se si fanno gli investimenti non c’è nulla da temere: l’Emilia Romagna ha appena vinto un bando per l’installazione di un megacalcolatore a Bologna, all’avanguardia anche nelle applicazioni sull’intelligenza artificiale. Fortunatamente qui non siamo all’anno zero".

Prossimi allo zero sono invece gli stipendi: la Regione ha margini di manovra?

"Una legge sul salario minimo servirebbe a livello nazionale. L’Emilia Romagna pretenderà che le aziende vincitrici di appalti abbiano un regime di pagamento di nove euro all’ora, questo sì. Contro l’emergenza del lavoro povero rimetteremo mano a una misura analoga al Reddito di Solidarietà, o meglio a una sua evoluzione".

Il polo industriale ravennate era alimentato da un fiume d’uomini che arrivava qui da ogni parte d’Italia: chi anche volesse fare lo stesso oggi, non troverebbero un alloggio, non le pare?

"Il nostro comparto produttivo si è accorto che la possibilità di reperire una casa impatta sulla competitività del sistema territoriale. Senza politiche abitative adeguate i lavoratori vanno altrove, anche in presenza di aziende in salute. A Bologna il tema è già esploso, a Ravenna sta per farlo".

Ci vorrebbe un ‘Piano casa’, insomma. Peccato che l’Emilia Romagna sia già la regina del cemento, dicono i dati.

"Un Piano casa già si è fatto di recente: il superbonus – che non ha mandato l’Italia sul lastrico – ha mancato il bersaglio proprio perché proiettato sulla casa di proprietà, mentre l’emergenza era altrove, nell’adeguare l’edilizia pubblica e convenzionata".

De Pascale ha tenuto per sé le deleghe alla Difesa del suolo: per l’Ispra, tuttavia, Ravenna è una sorta di ‘modello da non seguire’. Dobbiamo aspettarci turbolenze?

"Il programma di coalizione è chiaro: l’obiettivo è il consumo di suolo zero, punto. Questo è l’indirizzo verso cui andare. L’attuale legge va rivista in senso restrittivo: tutti hanno visto l’effetto delle alluvioni, nessuno, ma proprio nessuno, vuole costruire ancora".

Ancora più complicata è forse la delega alle Politiche giovanili: chi sono, ma soprattutto dove sono, oggi, i giovani?

"Non fatemi recitare ruoli paternalisti: le giornate e le serate dei ragazzi sono cambiate, non ho la presunzione di pensare che le nostre fossero migliori. E’ semplificatorio pensare che gli adolescenti siano a casa incollati allo smartphone: vediamo meno giovani in giro semplicemente perché sono di meno, numericamente. La demografia conta: questa regione è stata costruita anche da campani, pugliesi, siciliani. Oggi il mondo è cambiato: a costo di venire tacciato di essere un immigrazionista – definizione che non mi appartiene, ma facciano pure – dico che questa regione è fisiologicamente pensata per attrarre nuove persone, da dovunque esse arrivino".

Filippo Donati