Parapiglia in zona Esp, ragazzino si sente male

Parapiglia nel pomeriggio di ieri in zona giostre al centro commerciale Esp a Ravenna. Un ragazzo minorenne si è sentito male ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Croci.

Secondo una prima ricostruzioni degli agenti delle Volanti, intervenuti sul posto, pare che due ragazzini abbiano litigato e che sia partito pure un pugno. I due sono poi scappati. Nel gruppo di amici era presente il minorenne, non coinvolto nella lite, che si è sentito male ed è svenuto. Per questo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso.