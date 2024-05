Pc e cellulare, corsi di base

I volontari del Servizio civile digitale organizzano tre corsi gratuiti aperti a tutta la cittadinanza per sviluppare le proprie competenze digitali. Il programma affronta le nozioni base per conoscere i dispositivi elettronici e le loro funzioni, l’identità digitale e la navigazione in sicurezza. I corsi si tengono nell’aula 3 del complesso Faventia Sales (via S. Giovanni Bosco 1) dalle 9.30 alle 11:30 nelle seguenti giornate: 17, 24 e 28 maggio. Per informazioni e iscrizioni: antonella.prete@romagnafaentina.it.