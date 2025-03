"Qui la capitale dei beni culturali"

"Ho appena iniziato – racconta Nicole Castelli, studentessa ravennate al primo anno di Beni Culturali – ma il corso di laurea mi piace moltissimo. Ravenna, per il suo patrimonio artistico e archeologico è la città giusta in cui studiare Beni Culturali, e la facoltà di Unibo è una delle migliori in Italia. Penso che i professori riescano a far appassionare alle loro materie; anche se devo dire che io ero già un’amante dell’arte e dell’archeologia. Gli spazi dell’università sono confortevoli e anche il carico di studio è adeguato. Abbiamo i parziali solo per Letteratura italiana e credo che sia giusto così, nelle altre materie non c’è bisogno".