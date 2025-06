Riccardo Sinigallia accende i mercoledì del Peter Pan

Al via la nuova edizione di Peter Pan 3D con i protagonisti della musica italiana, sulla spiaggia 36 di Marina di Ravenna. Stasera ad aprire la nuova stagione del Peter Pan sarà Riccardo Sinigallia che si esibirà in duo con Laura Arzilli (ore 22, ingresso libero).

Un concerto intimo, che lo riporta sulla spiaggia 36 dopo otto anni, durante i quali la sua figura di musicista e produttore è maturata e cresciuta, nonostante l’avversione per i riflettori. Sinigallia è un cantautore e compositore romano noto per il suo stile eclettico che spazia tra il pop, il rock e la musica elettronica. Ha collaborato con artisti come Max Gazzè, Daniele Silvestri e Niccolò Fabi, firmando alcuni dei loro primi grandi successi sia come produttore che come autore. Prima di intraprendere una carriera da solista, fa parte della band “6 suoi Ex” e poi dei Tiromancino come compositore e autore. Nel 2014 partecipa al Festival di Sanremo con i brani “Prima di andare via” e “Una rigenerazione” che anticipano il terzo album solista “Per tutti”.