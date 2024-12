"Rifiuti, i cestini vanno usati con rispetto"

Cercasi senso civico. Questo l’appello lanciato via stampa e social dal sindaco di Massa Lombarda, Stefano Sangiorgi. Il tema è quello dell’abbandono dei rifiuti e, in alcuni casi, dell’uso scorretto dei cestini pubblici. Si parte con un annuncio, quello dell’introduzione di un passaggio aggiuntivo settimanale per il recupero degli abbandoni e la pulizia delle isole ecologiche, che si svolgerà il sabato pomeriggio. "I risultati di questa implementazione sono tangibili fin da subito – spiega il sindaco –, con una maggiore tempestività nel mantenere il decoro urbano".

Continuando sulle azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale, si passa al potenziamento della sorveglianza e della prevenzione in stretta collaborazione con la Polizia locale, mentre si "sta lavorando a una convenzione con le Guardie Ecologiche Volontarie, per intensificare la prevenzione e la vigilanza sul territorio". Così come sarà potenziato il sistema di videosorveglianza. L’azione più eclatante, forse, è la rimozione di alcuni cestini pubblici e la loro sostituzione con cartelli che ne spiegano le motivazioni, le stesse che sono scritte in una missiva inviata ai cittadini "alcuni hanno deciso di trasformare i nostri umili cestini in vere e proprie discariche personali".

Invece di usufruire del sistema di raccolta differenziata alcuni cittadini usano i cestini per "svuotare il secchio della cucina o per liberarsi del sacco nero della settimana". "Abbiamo dovuto fare una scelta drastica – si spiega nella lettera –: rimuovere i cestini che si erano trasformati in calamite per la maleducazione". La richiesta da parte del sindaco è quella della collaborazione "Pensiamo al nostro territorio come a una grande casa condivisa. Non butteremmo mai il sacco dell’umido in salotto. Lo stesso vale per i nostri marciapiedi e piazze". Invitando così i concittadini a prendersi cura della propria comunità, "Massa Lombarda non è solo un luogo".

Per mantenere il decoro della città prosegue anche il lavoro dei volontari Ambientali "che in sintonia con Comune e con Hera si occupano di pulire le aree colpite dall’inciviltà". "Questo spirito di collaborazione è essenziale per mantenere Massa Lombarda un luogo vivibile e accogliente – conclude Sangiorgi –. Per migliorare ulteriormente la qualità della vita nella nostra città è necessaria la collaborazione di tutti. Il Comune di Massa Lombarda invita ogni cittadino a segnalare eventuali reati ambientali e a utilizzare l’app ‘Il Rifiutologo’, uno strumento efficace per comunicare in tempo reale gli episodi di abbandono dei rifiuti".

