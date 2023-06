Rigassificatore, chiediamo la revisione del progetto

Movimento incontro è uno dei gruppi che ha raccolto le firme per la petizione con la quale si chiedeva al sindaco di Ravenna di attivarsi per chiedere una revisione completa del progetto del rigassificatore. I motivi sui quali si basava la richiesta di revisione erano due: se un cittadino aveva rilevato errori in qualche documento, vista la mole di file presenti nella pratica (oltre mille!) non si poteva essere certi che non ce ne fossero altri il nulla-osta rilasciato dal Mise risulta subordinato a che le opere siano realizzate in conformità al contenuto di un ben preciso documento che ancora oggi contiene tutti gli errori rilevati, tra i quali anche una procedura di collaudo impossibile da superare. L’assessore Del Conte si è limitata a ripetere ciò che è già scritto nella petizione, e cioè che Snam ha replicato in modo esauriente alle osservazioni, ma: - non ha smentito che i documenti contengono ancora gli errori (infatti non sono stati corretti) - non ha garantito che non ci siano altri errori nei documenti - non ha spiegato come il rigassificatore potrà soddisfare la condizione posta dal Mise e contemporaneamente superare un collaudo tecnicamente impossibile - non ha specificato se il sindaco intenda o meno attivarsi per chiedere la revisione (anche se si intuisce che non lo farà!). Quindi cosa impedisce di correggere gli errori contenuti nei documenti e verificare che non ce ne siano altri ?

Movimento incontro - Ravenna