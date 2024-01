Rigassificatore,. Snam dimostri i miei errori

"Ancisi ha torto: è tutto regolare" è la lapidaria replica che Snam ha affidato al Resto del Carlino del 29 dicembre sul comunicato che il consigliere Ancisi (Lista per Ravenna) aveva diffuso a proposito della presunta irregolarità della posizione nella quale sta sorgendo l’impianto a terra di trattamento del gas proveniente dal rigassificatore prima di immetterlo nella rete nazionale. La cosa mi riguarda personalmente perché Ancisi si è basato sui documenti forniti da me, quindi se lui avesse torto significherebbe che gli ho fornito informazioni errate – che può anche essere – ma dato che non stiamo parlando di una religione alla quale credere per fede, sarebbe auspicabile che Snam dimostrasse la propria certezza fornendo documenti.

I documenti sui quali si è basato il consigliere Ancisi sono noti da tempo a chi segue la mia pagina web e sono tutti tratti dal sito ufficiale della Regione.

1) La comunicazione del 3 agosto 2022 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico (Mise, ndr) informò il Commissario Straordinario e Snam che "la costruzione del metanodotto in tubazione metallica sotterranea in acciaio ... per l’allaccio alla rete gas della ditta Snam Rete Gas S.r.l. dell’impianto Rigassificatore in realizzazione, richiede il rilascio del nulla osta".

2) il decreto 259/2023 art. 56 prescrive, tra le altre cose, che: "Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta dell’Ispettorato del Ministero, competente per territorio".

3) Il 7 ottobre 2022 il Mise ha rilasciato il nulla-osta di propria competenza subordinandolo alla condizione che "tutte le opere siano realizzate in conformità a quanto contenuto nella corografia n° PG-TP-D-35281 del 06/07/2022".

4) La “corografia” (mappa) alla quale è subordinato il nulla osta del Mise, cioè quella di luglio 2022, mostra nelle tavole 2 e 3 il tracciato della tubazione e la posizione dell’impianto come inizialmente individuati da Snam PRIMA della modifica di settembre 2022, proposta dalla stessa Snam per assecondare il Comune di Ravenna che aveva chiesto di spostare l’impianto da vicino al villaggio Teodorico a via dell’Idrovora.

Snam si rifà all’approvazione unica del 7 novembre 2022, ma non è colpa di Ancisi e nemmeno mia se nel decreto Bonaccini è riportato un nulla-osta, richiesto per legge, che non autorizza i lavori attualmente in corso bensì altri.

Ingegner Riccardo Merendi