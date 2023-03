Rigassificatore, tanti hanno appoggiato la petizione

In merito all’articolo apparso su Il Resto del Carlino del 8 marzosulla petizione rivolta al sindaco per gli errori nel progetto del rigassificatore, dalla foto potrebbe sembrare un’iniziativa del solo Movimento per il clima fuori dal fossile. In verità sono state tante le persone che si sono attivate per la raccolta delle firme e diversi gruppi hanno appoggiato l’iniziativa, in particolare, oltre al Movimento per il clima fuori dal fossile, il gruppo apolitico Vivi Ravenna Verde, Lista per Ravenna, Partito 3V, Rete Civica del consigliere regionale Marco Mastacchi, che sullo stesso argomento ha depositato un’interrogazione in Regione. Ringrazio quanti hanno collaborato, ribadendo che l’iniziativa è indipendente da gruppi e partiti e ricerca una adesione trasversale trattandosi di legalità, imparzialità e sicurezza.

Riccardo Merendi, ingegnere

promotore delle petizione

Quando verrà aperto

il parcheggio di via Fontana?

Anche mercoledì il parcheggio di via Fontana, adiacente alla sede del mercato, era chiuso. Oramai da quando sono stati trasferiti gli uffici comunali è impossibile trovare un posto auto. Sono anni che è finito, in primavera è stato scritto che andava prima "collaudato", direi che i tempi del collaudo sono da centrale nucleare!

Sara