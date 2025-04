Rinasce l’ex Bisanzio. E si chiama La Barca

A volte i luoghi non spariscono: aspettano. Aspettano che qualcuno torni a crederci. È quello che è successo all’ex ristorante Bisanzio, storico punto di riferimento per chi passava le vacanze estive a Lido di Classe. Rimasto in silenzio per tanti anni, è rinato con un nome nuovo e una nuova energia: La Barca, rosticceria bar, apre con una gestione giovane e carica di entusiasmo. Dietro questa rinascita c’è un gruppo di ragazzi forlivesi under 30 che hanno deciso di investire nel territorio, riportando la luce e rinnovati profumi là dove per anni si è respirata solo nostalgia.

"Crediamo in Lido di Classe per i tanti servizi che offre e per la sua vasta gamma di risorse naturali, come la spiaggia libera della Bassona e la pineta. In più, siamo in una posizione strategica a pochi passi dal mare, così da offrire ai turisti ogni tipo di comfort", afferma il proprietario Matteo Arrigoni.

"Il nome deriva dalla storica pescheria di Forlimpopoli dei miei genitori, Silvia e Luca, dalla quale il progetto è partito. Per noi è importante rinnovarci, mantenendo, però, sempre viva la tradizione". Con l’estate ormai alle porte cresce la voglia di ripartire con rinnovata energia. "Miriamo a diventare uno dei nuovi punti di riferimento della zona", racconta Pietro, uno dei gestori del locale. "Saremo aperti tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 23 di sera, un orario pensato per accogliere clienti in ogni momento della giornata: dalle colazioni ai pranzi, fino all’aperitivo e alla cena, con anche la possibilità dell’asporto". L’obiettivo è ambizioso: cercare di offrire un servizio con elevati standard con uno staff esperto, ponendo la qualità al primo posto ma con prodotti sempre alla portata di tutti.

"Abbiamo trovato il locale abbandonato da tempo, così abbiamo deciso di rimetterlo in moto con una nuova formula", aggiunge Adam, un altro dei gestori. "Vogliamo creare un punto di ritrovo non solo per chi vive qui, ma anche per i turisti che arrivano nei mesi estivi, un posto dove poter passare in ogni momento e sentirsi a proprio agio, un po’ come a casa".

Anche i nuovi gestori dell’Ultima Spiaggia, il locale nella piazza del paese, rilanciano l’apertura della rosticceria bar: "Siamo la prova di quello che possono creare i giovani quando fanno impresa insieme. Speriamo di essere da esempio".

Con l’arrivo della bella stagione, l’apertura de La Barca porta con sé una ventata di freschezza e un segnale positivo per Lido di Classe. È il segnale che ci sono sempre più persone che hanno voglia di scommettere su questo territorio e su chi lo vive.

