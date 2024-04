Rogo al distributore, pareri a confronto

Come spesso accade mi trovo in sintonia con la risposta che Annamaria Corrado ha dato sul fatto dell’incendio al distributore di benzina. Sui social locali, sempre più spesso, si leggono commenti razzisti e si parla di ’risorse’ in maniera dispregiativa

Lorenzo Santi

Desidero esprimere ad Annamaria Corrado il mio plauso e la completa condivisione per la risposta alla lettera del lettore che accusava con parole indegne e razziste il responsabile dell’incendio al distributore, il quale - con il suo comportamento successivo all’atto, non allontanandosi – ha evidenziato un problema psichico che dovrebbe indurci ben diverse considerazioni.

Claudio Martinelli

Gentile signora Corrado, mi trovo assolutamente d’accordo con gli argomenti, sostenuti nella lettera che avete pubblicato da un anonimo, a proposito dello straniero piromane. Sarà pure l’ennesima invettiva e un repertorio trito e ritrito a proposito degli stranieri che delinquono, ma con questo nella lettera non si alimentano sentimenti razzisti come lei sostiene, tanto più che “solo lei” ha puntualizzato e notato il colore della pelle. Inoltre è vero che anche molti italiani delinquono, crede ne abbiamo abbastanza dei nostri connazionali senza doverne importare? Non ho mai sentito nessuno lamentarsi degli stranieri, se si comportano bene, rispettano le nostre leggi, ù usi e costumi.

Marisa