Savelli: "Ostetricia più efficiente grazie alla collaborazione con Forlì"

di Filippo Donati È Luca Savelli il nuovo direttore dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia di Faenza: cesenate, già al timone anche dell’analogo reparto dell’ospedale di Forlì, è chiamato a mettere in campo una collaborazione a 360 gradi fra le due realtà. Direttore Savelli, la ginecologia a Faenza è reduce da una traversata del deserto: il peggio è alle spalle? "L’Ausl Romagna ha voluto rilanciare l’unità operativa optando per un’integrazione dell’equipe con quella di Forlì, favorendo scambi continui fra le due realtà. I medici faentini faranno dei turni a Forlì, e lo stesso accadrà per i forlivesi all’ospedale di Faenza. Sarà fondamentale per aggiornare i protocolli, per gestire un numero di parti e di casi ostetrici maggiore, e dunque per mantenere le competenze in tutte le tecniche necessarie". Su quanti medici può contare l’unità operativa faentina? "Su sette medici, al momento, ma siamo in attesa del concorso per poter aumentare l’organico. Nove sarebbe il numero ideale per un reparto come il nostro. Perché sia possibile lavorare al massimo delle potenzialità è stato necessario mettere in campo investimenti non solo sul personale: l’Ausl ha voluto implementare l’offerta ambulatoriale, acquisendo un ecografo di alta fascia, utile in particolare per le diagnosi precoci legate alla gravidanza o ai...