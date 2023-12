Snam: "Rigassificatore, Ancisi ha torto: è tutto regolare"

L’impianto a terra del rigassificatore non è stato spostato a Punta Marina da via delle Americhe a via dell’Idrovora in contrasto con il decreto del Commissario Stefano Bonaccini del 7 novembre 2022. Questa la replica di Snam alle dichiarazioni rese da Alvaro Ancisi, capogruppo di Lista per Ravenna in consiglio comunale, in una interrogazione presentata al sindaco. Con una nota, la società ribadisce di avere infatti già presentato "il 12 settembre 2022 – su esplicita richiesta del Comune di Ravenna – una serie di ottimizzazioni progettuali tra cui lo spostamento dell’impianto e relativa ottimizzazione del tracciato per allontanarlo dal centro abitato di Punta Marina. Il giorno successivo, lo stesso Commissario ha pubblicato l’avviso pubblico contenente le parziali modifiche di progetto inviate da Snam FSRU Italia relative alle ottimizzazioni di tracciato e allo spostamento dell’impianto PDE di Punta Marina. A ciò ha fatto seguito l’autorizzazione unica ottenuta il 7 novembre 2022, la quale riporta e conferma in numerosi passaggi il recepimento dello spostamento in questione".

La polemica è nata dalla convinzione dell’esponente di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, "che lo spostamento dell’impianto a terra in via dell’Idrovora non rispetti il vincolo posto dal nulla osta del Ministero dello Sviluppo Economico dove si impone che l’impianto sia realizzato nella zona retrostante il Villaggio Teodorico di viale delle Americhe". Questa la precisazione di Snam alle dichiarazioni del consigliere comunale.

m.v.v.