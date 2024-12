Teatro Alighieri di Ravenna: in scena la comicità di Caccamo e Bergonzoni

Ravenna, 2 dicembre 2024 – Saranno quattro gli appuntamenti all’insegna dello humor e della leggerezza intelligente di Filippo Caccamo, Alessandro Bergonzoni, Raffaello Tullo e Giovanni Scifoni, a caratterizzare la nuova edizione della rassegna di Teatro Comico, ospitata da gennaio ad aprile 2025 dal prestigioso palcoscenico del Teatro Alighieri di Ravenna. A presentarla è stata accademia Perduta/Romagna Teatri, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna.

“Torna anche quest'anno una delle rassegne più attese e più amate dal pubblico - afferma l’assessore alla cultura Fabio Sbaraglia –. Da sempre la stagione del teatro Comico, segna la programmazione ravennate e riempie l’Alighieri con grande partecipazione. Per una città che come Ravenna ama e vive i linguaggi del teatro, è importante proporre un’offerta ampia e sempre varia, e da questo punto di vista la lunghissima attività di accademia Perduta/Romagna Teatri segna perfettamente, con leggerezza, altissima professionalità e qualità delle proposte, una presenza importantissima nel nostro panorama culturale”.

Filippo Caccamo

Ad inaugurare la rassegna sarà, lunedì 27 gennaio alle 21, Filippo Caccamo, che con il suo spettacolo Le Filippiche Atto Finale, attraverso brillanti monologhi crea un affresco esilarante che ammicca alle dinamiche del mondo dell’insegnamento, dove nasce la sua prima ispirazione, allargandosi poi alla vita quotidiana di tutti noi.

Alessandro Bergonzoni

Lunedì 17 febbraio, sempre alle 21, seguirà il nuovissimo spettacolo di Alessandro Bergonzoni dal titolo Arrivano i Dunque, dove il grande artista bolognese, con la sua arguta e stralunata comicità, prosegue un percorso di indagine della società contemporanea giocando con le parole, affabulando con i loro significati.

Raffaello Tullo

Terzo appuntamento, di registro comico-musicale, con Raffaello Tullo, già protagonista in passato sul palcoscenico dell’Alighieri con la Rimbamband, che martedì 11 marzo alle 21, accompagnato dall’Orchestra, proporrà SConcerto, uno spettacolo innovativo che declina stili, registri e linguaggi diversi, un mix tra musica e teatro, tra solennità e comicità, tra esecuzioni classiche e cabaret.

Giovanni Scifoni

A chiudere il cartellone, lunedì 7 aprile sempre alle 21, sarà Giovanni Scifoni con Fra’. San Francesco la superstar del Medioevo, divertentissimo monologo ‘pop’ sulla figura del Santo d’Assisi, orchestrato con laudi medievali e strumenti antichi.

I biglietti

La vendita dei biglietti (prezzi invariati rispetto agli anni precedenti) per ogni spettacolo verrà effettuata nelle relative sere di rappresentazione a partire dalle 20 alla biglietteria del Teatro Alighieri. Per quanto riguarda gli abbonamenti, i rinnovi si potranno effettuare da giovedì 2 a sabato 18 gennaio 2025 dalle 10 alle 13 (festivi esclusi e con rientri pomeridiani nei giovedì compresi in questo intervallo, dalle ore 16 alle ore 18). È possibile rinnovare il proprio abbonamento anche telefonicamente (0544 249244) con pagamento tramite carta di credito e Satispay. Per i nuovi abbonamenti, invece, da lunedì 20 a sabato 25 gennaio 2025 dalle 10 alle 13 (giovedì 23 gennaio anche dalle ore 16 alle ore 18). Riduzioni: Soci Cral, over 65, under 26, possessori Carta Bianca Comune di Ravenna e Carta Giovani nazionale. Informazioni alla biglietteria del Teatro Alighieri. Telefono: 0544 249244.