Torri Hamon, oggi la demolizione. "Fermatevi"

Ravenna, 2 aprile 2024 – L’ultimo appello per salvare il condannato. Ieri mattina, sotto un cielo grigio, in un angolo di piazza del Popolo c’è stato il presidio, organizzato da Italia Nostra, Fai Ravenna, Aba Ravenna, Dis-Ordine e Aipai Ravenna, per cercare disperatamente di attirare l’attenzione dell’opinione pubblica ed evitare l’abbattimento delle Torri Hamon.

Uno striscione e molte parole spese per ricordare l’importanza di una pagina dell’archeologia industriale di Ravenna nell’area ex Sarom destinato alla demolizione per far spazio ad un parco fotovoltaico.

"Fanno parte della storia di questa città, abbatterle è un errore", dice al megafono Fabio Tramonti dell’associazione DisOrdine. "Bisogna indignarsi, perché i cittadini non sono stati coinvolti in questa decisione – sottolinea Ivano Mazzani –, stiamo parlando di un patrimonio dell’archeologia industriale. Non bisogna distruggerle, perché così si farebbe a pezzi la memoria. Eni dovrebbe investire nei patrimoni simbolici della città. Il Comune deve fare da tramite a questa discussione, non comportarsi come Ponzio Pilato".

Molte le associazioni presenti ieri mattina, tanti gli architetti. Ma tutto potrebbe essere inutile. Per stamattina infatti è prevista la ripresa dei lavori di demolizione, avviati venerdì scorso. Dall’annuncio del sindaco, con cui Eni dichiarava l’intenzione di demolirle, all’arrivo delle gru con le speciali pinze per demolire i manufatti sono passate solo poche ore.

Nonostante il poco tempo a disposizione alcune associazioni si sono mobilitate, Italia Nostra ha notificato all’Autorità portuale, al Ministero della Cultura, alla Soprintendenza, al sindaco e alla Procura due documenti urgenti, una molteplice istanza di verifica "sul progetto di demolizione, sulla sussistenza dell’interesse culturale delle due Torri ovvero sulla sussistenza del vincolo ope legis su immobili in fase di acquisizione al patrimonio pubblico assoggettati al rischio di abbattimento".

Domenica è prevista una manifestazione alle 18 in testata Candiano sempre che non sia troppo tardi. Le torri hanno le ore contate, lo sanno anche i cittadini che in questi ulti mi giorni si sono recati nei pressi dell’area ex Sarom per scattare foto.

a.d