’Un Campione per amico’. Oltre 350 studenti con Panatta e Lucchetta

Si è svolta presso il Pala De Andrè la seconda tappa dell’edizione 2024 di Banca Generali ’Un Campione per Amico’. 350 bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado della città hanno avuto l’opportunità di giocare e divertirsi con quattro grandi campioni dello sport italiano: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Ciccio Graziani e Martín Leandro Castrogiovanni. Lo spazio cittadino ha ospitato momenti di condivisione e di inclusione all’insegna dello sport: palleggi, rovesci, punizioni e tanto divertimento.

Soddisfazione dai vertici di Banca Generali, istituto guidato dall’ad Gian Maria Mossa, sponsor per il tredicesimo anno consecutivo della manifestazione: "Siamo entusiasti della risposta di Ravenna per questa seconda tappa di Banca Generali Un Campione per Amico – spiega Ermes Biagiotti, Sales Manager di Rete – Centro-Est di Banca Generali Private –. Crediamo sia importante trasmettere ai bambini l’esempio di questi quattro grandi campioni ma vogliamo anche richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza di una corretta educazione finanziaria a cui vogliamo avvicinare i più giovani".

"Quello che più conta per noi è regalare momenti spensierati ai più giovani, con la collaborazione delle scuole e delle famiglie", ha dichiarato Adriano Panatta.