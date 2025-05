"Un cittadino su quattro è over 65. Chiediamo un assessore alla ‘Terza età’"

"Adesso abbiamo il nuovo sindaco di Ravenna cui indirizzare direttamente la nostra proposta, anticipata qualche giorno fa a tutti i candidati. Chiediamo che in occasione della formazione della nuova Giunta si affidi a un assessore la delega alla ‘Terza età’." Lo scrive, in una nota Ottavio Righini, presidente 50&Più.

"Ribadiamo che oltre il 25% degli abitanti di Ravenna sono ultra 65enni e quasi il 10% sono ultra 80enni. Meritano di avere nel proprio Comune, così come avviene in molte altre città, un Assessore dedicato ai loro tanti problemi. Oppure in alternativa, o in aggiunta, la formazione di una Consulta così come si è fatto per i giovani e per il volontariato".

Continua Righini nel suo ragionamento: "Vogliamo credere che il nuovo sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, che avrà un lavoro gravoso, possa aderire in modo positivo alla nostra proposta, anche perché riteniamo che molti elettori che gli hanno consegnato il Comune di Ravenna, siano proprio appartenenti alla terza età".

Inoltre "non abbiamo statistiche in merito, ma la visita a varie sezioni ci ha dato l’idea che siano andati a votare soprattutto i cittadini più anziani. E non manchiamo di ricordare che la nostra proposta è stata apprezzata da molti candidati presenti in tutte le liste. Adesso ci auguriamo un risultato positivo per una “categoria” dei più deboli". Una volta formata la nuova giunta, vedremo se la richiesta di 50%Più verrò accolta dal sindaco.