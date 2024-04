L’OraSì si arrende alla Fortitudo. Secondo posto a Castel San Pietro

Castel San Pietro Terme, 22 settembre 2018 - L’OraSì deve accontentarsi del secondo posto nel torneo di Castel San Pietro Terme perdendo la finale con la Fortitudo Bologna per 60-83. Ancora troppo forte la squadra di Antimo Martino, pur priva di Mancinelli e Cinciarini, per l’OraSì che urge mostra voglia di lottare anche quando si trova sotto di 20 lunghezze. Benissimo Smith (25 punti) che da solo costituisce praticamente l’unico pericolo per la Effe, mentre degli altri solo Laganà va in doppia cifra con 11 punti.

La cronaca dice di un Hasbrouck in grande serata che da solo indirizza la gara nel primo quarto con 14 punti. Ravenna già sotto di 8 al 10’, vede la forbice allargarsi costantemente per tutto il primo tempo, fino al -21 dell’intervallo (29-50) con Bologna che segna col 60% da 2.

Più combattuta la ripresa con un discreto risveglio della squadra, soprattutto in chiave difensiva. L’OraSì si aggiudica il terzo periodo per 23-21, dopo un bel duello a suon di punti tra Smith e Hasbrouck. Ma sarà l’unico nel quale prevarrà nel corso della gara. Nel finale Fantinelli chiude l’incontro con alcune belle giocate e Ravenna alza bandiera bianca.

Il tabellino

OraSì Ravenna 60 Fortitudo Bologna 83 ORASI' RAVENNA: Hairston 7 (2/10), Smith 25 (7/11, 3/8), Montano 2 (1/2, 0/4), Jurkatamm 3 (1/1, 0/2), Cardillo 3 (1/2, 0/3), Masciadri 5 (1/4, 1/2), Rubbini (0/2, 0/1), Seck 2 (1/5), Gandini 2 (0/1), Baldassi, Tartamella, Laganà 11 (1/3, 2/5). All. Mazzon. FORTITUDO BOLOGNA: Sgorbati 4 (0/3, 1/3), Franco (0/1 da 3), Simon (0/1), Leunen 12 (4/5), Prunotto 1 (0/1), Venuto 1 (0/3 da 3), Rosselli 9 (4/6, 0/2), Fantinelli 17 (7/7, 0/1), Pini 10 (3/6), Hasbrouck 29 (6/11, 5/10). All. Martino. Note - Parziali: 12-20, 29-50, 52-71. T2: Ra 15/41, Bo 24/40. T3: Ra 6/25, Bo 6/20. TL: Ra 12/17, Bo 17/25.