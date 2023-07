Cervia, il ministro Matteo Salvini alla festa della Lega con Agnese Pini

Cervia (Ravenna), 30 luglio 2023 – Giornata importante per la Festa della Lega Romagna, che si svolge in piazza Maffei a Cervia, sotto la Torre San Michele. Questa sera alle 20.45 il ministro delle Infrastrutture e vice premier, Matteo Salvini, dialogherà alle 21 con Agnese Pini, direttrice del Qn e con Daniele Capezzone. Alle 20.45 è in programma l’intervento del segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone.

Il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone, in spiaggia con il vice premier Matteo Salvini

Proprio il segretario della Lega Romagna oggi pomeriggio ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram nel quale Salvini invita tutti a partecipare all’appuntamento serale della Festa della Lega Romagna.