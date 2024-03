Lugo, la candidata sindaco Roberta Bravi si ritira

Lugo (Ravenna), 23 marzo 2024 – "Con rammarico prendiamo atto della sua scelta di dare priorità a questa sua attuale sfida e quindi di non potersi dedicare con la forza e serenità necessarie ad un così importante impegno come quello della corsa elettorale”. Così Grazia Massarenti, presidente dell’associazione ‘Per la Buona Politica’, che in una nota diffusa in queste ore spiega che “oggi, sabato 23 marzo, si è riunito il consiglio direttivo de Buona Politica per definire l’esito delle valutazioni che Roberta Bravi, attuale Capogruppo nonché candidata a sindaco di Lugo, ha maturato relativamente alla rilevante questione di salute di cui ci ha informati”. Nell’esprimerle i suoi “più forti auguri per il superamento in positivo della sua condizione di salute, manifestandole tutto il suo sostegno, l’affetto e la sua stima”,

Per la Buona Politica riconferma la sua “stima e fiducia nei suoi confronti” respingendo “l'indegna campagna elettorale di discredito e di denigrazione personale, professionale e politica adottata nei suoi confronti, dei suoi famigliari e verso il nostro movimento civico, consapevoli che ha tutti gli elementi per dimostrare le proprie ragioni nelle sedi opportune".

Il Direttivo dell'Associazione ha già convocato l'Assemblea dei soci, a norma di statuto, come da prassi decennale, la quale determinerà al proprio interno le scelte necessarie per garantire la continuità operativa e politica del movimento sul territorio.