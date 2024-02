Sangiorgi, candidato sindaco a Conselice: “Così creeremo insieme un programma nuovo”

Conselice (Ravenna), 23 febbraio 2024. “Le emergenze affrontate in questi ultimi anni (Covid ed alluvione) hanno impoverito le nostre comunità e si stanno sviluppando nuove fragilità che rischiano di trasformarsi in disuguaglianze profonde. Su questi tavoli affronteremo questi temi accanto a quelli sulla sicurezza sociale ed ambientale con proposte concrete nella salvaguardia del nostro territorio e del mondo civico ed imprenditoriale che la rappresenta”.

Così Andrea Sangiorgi, candidato sindaco del centrosinistra di Conselice alle prossime amministrative dell’8 e 9 giugno, in occasione del suo primo incontro in plenaria dei sette tavoli tematici da lui stesso messi in campo.

Alla plenaria seguiranno una serie di incontri di ogni gruppo tematico per “la costruzione comunitaria di un programma concreto del governo locale, risolutivo delle criticità e portatore nel metodo di una visione chiara caratterizzata da un forte rinnovamento”.

Sette, come detto, i tavoli con oltre 120 cittadini rappresentanti del mondo civico, associativo e del lavoro, divisi per temi come l’ambiente, la tutela e messa in sicurezza del territorio, i lavori pubblici, il decoro urbano e trasporti, lo sviluppo economico e agricolo, il sociale e la sanità, la scuola e l’inclusione, l’associazionismo, la cultura e lo sport. Ma soprattutto un tavolo, composto solo da una ventina di millennial, libero di esprimere un proprio progetto di vita. Partendo dalle diverse sensibilità e dai diversi approcci, nonostante l’alto numero dei presenti invitati, l’attenzione e la partecipazione è rimasta molto alta nelle quasi quattro ore di attività.

“Ringrazio sin da ora tutti i partecipanti – prosegue il giovane candidato -- e quanti vorranno aderire a questo nuovo progetto di centrosinistra e far parte di una stesura collettiva , in quanto sono particolarmente convinto che un programma non può essere costruito da alcuni dirigenti dei partiti, non è questa la strada che ho intenzione di percorrere, perché è una strada fallimentare che porterebbe solo a perseguire gli interessi di qualcuno e non dell’intera comunità Ecco quindi il senso di questo percorso comune: per creare insieme qualcosa di diverso, collettivo, nuovo e comunitario; infine ai tanti che hanno aderito chiedo di non sentirsi semplici osservatori, ma protagonisti di questo cambiamento che sarà l’anima del mio programma”. (Per contattare il comitato a sostegno di Andrea Sangiorgi scrivere alla seguente email: comitatosangiorgisindaco2024@gmail.com).