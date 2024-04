Ravenna, 26 giugno 2018 - Marco Laganà è un nuovo giocatore dell’OraSì. L’ufficialità è arrivata in tarda mattinata e si tratta del secondo nuovo acquisto della società giallorossa. Calabrese classe ‘93 per 197 centimetri, Laganà ha iniziato la scorsa stagione a Latina nel girone Ovest per passare poi a Bergamo a 8 partite dal termine della stagione regolare. In quel momento Bergamo era penultima e con poche speranze di salvezza. Tuttavia, grazie al suo inserimento, a quello di Hollis e di Sacco in panchina, i risultati della squadra orobica si sono impennati e sono arrivati 7 successi consecutivi (tra i quali anche quello per 81-79 sull’OraSì al Pala de André) con la conseguente salvezza diretta.

Il play ha chiuso la sua stagione con 11.9 punti, 7 rimbalzi e 2 assist di media. «Vorrei ringraziare la società ed in particolare coach Mazzon per avermi voluto fortemente - queste le sue prime parole -. Voglio confermare quanto di buono fatto lo scorso anno, dopo due stagioni di inattività quasi totale dovute a gravi infortuni. Ravenna è una società della quale tanti colleghi mi hanno parlato bene e sono felice di questa scelta. Darò sempre il massimo dentro e fuori dal campo. Questa è la promessa che mi sento di fare ai tifosi, sperando di passare con loro una stagione divertente e piena di vittorie».