Orecchia non fa drammi: "Vedo bene il Sanpaimola"

Una vittoria di carattere. E pure emblematica. Il Classe ha espugnato Conselice, infliggendo un pesante ed eloquente 3-0 al Sanpaimola, quarta forza del campionato e autentica sorpresa dell’andata. La formazione di mister Davide Succi, al secondo successo consecutivo (senza subire reti) e alla quarta gara utile di fila, ha dato prova di essere in rampa di lancio per un ritorno che si preannuncia da protagonista. Il match contro il Sanpaimola non è stato mai in discussione e ha messo in vetrina il bomber Fogli (11° gol stagionale), il centrocampista Merciari con una gol da calcio d’angolo, e l’altro bomber Tavolieri (7° centro personale). Gli inserimenti arrivati dal mercato di riparazione (ultimo su tutti quello del difensore brasiliano 2002 Pietro De Oliveira Casarin) stanno dando i frutti.

Nella giornata in cui tutte le rivali hanno vinto, i biancorossi, che gravitano in zona playout, restano sempre a -5 dalla zona salvezza, ovvero dal Pietracuta che, oggi pomeriggio, recupera il match contro la capolista Victor San Marino. La corsa per uscire dalla ‘palude’ dei playout è ancora lunga. Al termine della regular season mancano 13 gare. Le prossime 3 saranno importantissime. Il Classe affronterà infatti altrettanti scontri diretti con Masi Torello, Comacchiese e Castenaso.

Dal canto proprio, il Sanpaimola, al 4° ko nelle ultime 6 giornate, non ha fatto drammi. Anzi, mister Andrea Orecchia ha elogiato la prestazione dei propri giocatori nonostante il pesante passivo: "La prestazione della squadra per me è stata buona, perché abbiamo giocato prevalentemente nella metà campo degli avversari, concedendo pochissimo. Abbiamo subìto due gol eccezionali, nel senso che, difficilmente si incassano reti di quel tipo, pagando dazio per le disattenzioni in certe situazioni".

Mister Orecchia, che domenica prossima sarà costretto ad andare in tribuna nella trasferta di Pietracuta per via dell’espulsione rimediata domenica, ha aggiunto: "Non siamo riusciti a mettere in sesto una partita che ci è sfuggita di mano, ma la prestazione la considero ugualmente positiva. Resta il rammarico per la sconfitta. A questo punto della stagione è normale avere alti e bassi, ma sappiamo che il nostro percorso è ben chiaro e delineato. Vedo tutti i ragazzi convinti, e questo è l’aspetto che mi dà forza, energia e fiducia. Da qui alla fine del campionato, mancano ancora tante partite, e sappiamo che è un campionato molto equilibrato, anche guardando gli altri risultati. Ogni partita ha vita e storia a sé. L’importante sarà mantenere inalterato il nostro atteggiamento, sia in campo, che durante la settimana".