Rieti Orasì Ravenna 91-96: Givens e Denegri fanno la voce grossa

Ravenna, 24 gennaio 2021 - Questa volta il finale sorride all'OraSì che vince 91-96 al supplementare una sfida infinita ed equilibratissima, forse una delle partite più belle e intense della stagione. I giallorossi la vincono dai 6.75 esprimendo percentuali irreali e con le giocate di Givens e Denegri, i migliori in campo. Per una volta quindi l'OraSì vince con l'attacco e non con la difesa. Brillanti anche le prove di Chiumenti e Venuto che fanno valere tutto il proprio mestiere nei momenti culminanti della gara. Qualche lampo di James nel finale. Nel complesso una sfida che l'OraSì strappa davvero coi denti meritandola fino in fondo. Tuttavia l'approccio è morbido a inizio gara. Le mani sono fredde e nemmeno la difesa brilla particolarmente. Rieti si prende i rimbalzi e Stefanelli con 6 punti personali porta i suoi sul 14-5. Simioni è in difficoltà e Canc butta dentro Chiumenti il quale cambia volto alla squadra. Con lui in campo l'OraSì ritrova mordente e serve un controparziale di 9-0 che vale il 16-16. Pepper dalla lunetta interrompe momentaneamente il flusso, poi Givens veste i panni del protagonista con due buone difese e 5 punti personali che mandano Ravenna sul 18-21. Rieti assorbe bene il colpo e torna martellante nel secondo quarto. Merito dei rimbalzi offensivi che sono tutti suoi. Taylor e Pepper sono in partita mentre James offre solo una fiammata con un canestro difficilissimo, poi torna nel suo cono d'ombra. Proprio Pepper segna il canestro del 32-23, per il nuovo +9. Ma è una gara in altalena e l'ultima parte del secondo quarto è tutta romagnola. L'OraSì tira malissimo dalla lunetta (2/8) ma è efficacissima dai 6.75 (7/12): segnano due volte a testa Venuto e Denegri intervallati da una tripla di Oxilia e da un canestro da 2 di Maspero. La pioggia di triple ricuce lo strappo e si va al riposo lungo sul 41-41. La partita si infiamma nel terzo periodo. Si alza al massimo l'intensità e la velocità del gioco. La partita è bellissima ed equilibrata, con gli attacchi che dominano sulle difese senza che nessuno riesca a mettere le proprie mani sul match. Ravenna continua a martellare con le triple, con Denegri e Givens sugli scudi, Rieti risponde dividendo le rsponsabilità fra Stefanelli, Pepper e Sanguinetti. Nessuno però riesce a vincerla. Ci prova l'OraSì con un guizzo targato Denegri, 5 punti, a 1'39" dalla sirena. Ravenna sale sul 78-84 ma il +6 dura poco poiché due triple di Sanguinetti e Stefanelli mandano la contesa al supplementare. E l'OraSì stavolta non si scioglie, anzi. Due lampi di James rispondono a due canestri nel traffico di De Laurentiis, 88-89. Stefanelli dalla lunetta fa 2/2 e manda i suoi sul 90-89, poi ci pensa Venuto con la quinta tripla personale a capovolgere ancora il punteggio. Sul 90-92 Rieti gestisce male due possessi, prima con Fumagalli poi con Stefanelli e Denegri la punisce entrambe le volte. Vince Ravenna 91-96.

Kienergia Rieti OraSì Ravenna 91-96: il tabellino

RIETI: Sanguinetti 16 (2/6, 3/9), Fumagalli 2 (0/2 da 3), De Laurentiis 15 (4/5, 1/1), Stefanelli 21 (2/3, 3/19), Pepper 18 (5/10, 2/7), Taylor 16 (7/10, 0/5), Frizzarin ne, Ponziani, Tommasini 3 (0/1, 1/2), Fruscoloni ne, Nonkovic, Vujanic ne. All. Rossi. RAVENNA: Denegri 27 (3/7, 7/11) Oxilia 5 (1/2, 1/3), Chiumenti 4 (2/3), Givens 26 (10/13, 1/2), Venuto 15 (0/1, 5/9), Cinciarini 3 (1/3), Buscaroli ne, James 9 (2/5, 1/4), Simioni 3 (0/2, 1/3), Vavoli ne, Maspero 4 (2/2, 0/1), Laghi ne. All. Cancellieri. Arbitri: Cappello, Yang Yao, Marziali Note - Parziali: 18-21, 41-41, 61-61, 84-84. Usiciti per falli: James (Ra) Tiri da 2: Ri 20/35, Ra 21/38 Tiri da 3: Ri 10/36, Ra 16/33 Tiri liberi: Ri 21/31, Ra 6/13