San Zaccaria ko con il Modigliana La vetta si allontana

Svaniscono i sogni di gloria, nel girone M di Seconda, del San Zaccaria, sconfitto a domicilio 0-4 dal Modigliana nel recupero della 20ª giornata: due reti per tempo, nel primo Violani (14º gol in campionato) e Poggiolini, nel secondo Sow e Mbappe. Ora i punti di ritardo del San Zaccaria dalla capolista Edelweiss sono 9 mentre il Modigliana, diventato così secondo, si è rifatto sotto ma resta comunque a 7 punti, tantissimi a tre giornate dalla fine del torneo. Tra l’altro, i forlivesi giocano due gare in casa, con Porto Fuori e Gs Romagna, già salve aritmeticamente mentre sia Modigliana, sia San Zaccaria hanno in programma la delicatissima trasferta a Palazzuolo che deve ancora recuperare – poi tutte le squadre saranno allineate – la gara interna (si gioca il 29 marzo) col Gs Romagna. Sicuramente il Modigliana si è dimostrato la formazione più in forma del ritorno. Ha ottenuto la bellezza di 28 punti sin qui da gennaio, contro i 24 dell’Edelweiss, ma soprattutto i 16 del San Zaccaria, così facendo allontanatasi gradualmente dalla vetta. Modigliana e Low Street che mercoledì sera (ore 20,30) giocheranno, rispettivamente a Castel Guelfo e Sala Bolognese i quarti della fase regionale della Coppa di Seconda. Recupero Seconda Categoria (20ª giornata). Girone M: San Zaccaria-Modigliana 0-4 (25’ pt Violani, 44’ pt Poggiolini, 5’ st Sow, 49’ st Mbappe). Classifica: Edelweiss Jolly 59; Modigliana 52; S. Zaccaria 50; Low Street 45; Palazzuolo* 36; Godo 35; F. Zarattini, P. Fuori 30; Gs Romagna* 27; Vecchiazzano 23; S. Pancrazio 22; Lugo 16; Brisighella 13; S. Potito 11.

u.b.