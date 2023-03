Vincono con largo scarto Faenza e Team Ravenna

Nulla di nuovo nel girone di serie C con il Faenza Basket Project che ottiene un’altra rotonda vittoria superando 62-36 (22-7; 39-10; 52-25) la Fortitudo Academy Bologna restando così a punteggio pieno. Largo successo anche per il Capra Team Ravenna che batte 81-49 (21-14; 42-25; 61-35) l’Aics Forlì. Il campionato si ferma per una settimana e riprenderà nel secondo week end di marzo con Faenza che ospiterà venerdì 10 alle 21.40 il Bologna Basket School e il Capra Team che giocherà domenica 12 alle 19.30 a Sasso Marconi. Il tabellino di Faenza: Bornazzini 3, Fiorani 8, Manaresi 4, Panzavolta 6, Spataro 5, Porcu 2, Georgieva 8, Chiarini 5, Bettini 2, Agostinelli 7, Bassi 8, Poggiali 4. All.: Sferruzza Il tabellino del Capra Team: Gonzales 18, Vannucci 2, Porzio 2, Balducci 8, Vladimirova 4, Albertini 7, Pirazzini 10, Cabiddu 3, Dasara 2, Guidi 12, Calabrese 11, Camata 2. All.: Venturini. Classifica: Faenza 26; Monte San Pietro 22; Peperoncino Libertas Castello D’Argile 18; Vis Rosa Ferrara e Bologna Basket School e Capra Team Ravenna* 14; e Basket Village Granarolo* 12; CSI Sasso Marconi 10; Fortitudo Academy Bologna 4; Aics Forlì 0. * una partita in meno