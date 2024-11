Torna il mercatino di Natale a Reggio Emilia: il programma di tutte le iniziative

Reggio Emilia, 22 novembre 2024 – Reggio Emilia si prepara a vivere un periodo di festa. Fino al 6 gennaio, la città si veste per accogliere in centro storico cittadini e visitatori. Spettacoli, concerti, mercatini, la grande pista di pattinaggio al parco del Popolo, il trenino e un grande ritorno: nella splendida cornice di piazza San Prospero sarà allestito con le casette di legno il Mercatino di Natale.

Il tutto reso ancora più suggestivo dalla presenza delle luci che scalderanno tutto il centro, a cui quest’anno si aggiungono viale 4 Novembre e il piazzale della stazione storica, con un evento l’8 dicembre in piazzale Marconi rivolto alla città.

Il programma delle iniziative e degli appuntamenti per la giornata di San Prospero – il 24 novembre – e per le festività natalizie è stato presentato dall’assessora a economia urbana con delega alla città storica e al commercio Stefania Bondavalli, dall’assessore a cura della città con delega a manutenzioni e cura dei quartieri Davide Prandi, da don Matteo Bondavalli in rappresentanza della Curia e da Lorena Belli, dirigente del servizio sportello attività produttive ed edilizia.

"Una città piena di luci e ricca di eventi. Un centro che punta ad attrarre i reggiani e non solo, per festeggiare al meglio l’arrivo delle feste di Natale – ha spiegato l’assessora Stefania Bondavalli –. Abbiamo scelto di fare un passo ulteriore nella valorizzazione del nostro centro storico, abbracciando con le luci anche viale 4 Novembre e piazzale Marconi. Alle luci abbiamo affiancato un ricco calendario di eventi, una progettazione corale che vede il contributo di un’intera comunità, con proposte rivolte a tutte le età. Ci sono attesi ritorni, come il trenino, che resterà un mese intero; la pista di pattinaggio, sempre più grande e collocata nel parco del Popolo. Ma anche tante novità, ne cito una su tutte: il Mercatino di Natale con le casette di legno in piazza San Prospero, evento desiderato dalla città, e noi speriamo che torni ad essere una bella consuetudine”.

Natale e San Prospero: a Reggio Emilia iniziano i festeggiamenti. Tanti eventi per un mese e mezzo in città

Aprono il periodo di festa le celebrazioni del Patrono, domenica 24 novembre. Dopo il concerto di campane eseguito dall’associazione Campanari reggiani alle 10.15, il programma liturgico della giornata di domenica prevede alle 11 nella basilica di San Prospero, il solenne Pontificale presieduto dall’arcivescovo Giacomo Morandi con il Discorso alla città, alla presenza delle autorità cittadine e dei gonfaloni civici. Alle 16.30, sempre in basilica, i secondi Vespri solenni e a seguire, alle 18, la Messa vespertina.

Torna il mercato, in piazze e strade del centro storico (corso Garibaldi, via San Carlo e le piazze Fontanesi, Martiri del 7 Luglio, Vittoria, Prampolini, Roversi e San Prospero), con alcune novità.

Piazza Fontanesi vede consolidarsi il suo ruolo di piazza che ospita prodotti del territorio, con la presenza di banchi delle associazioni del Mercato del Contadino e del Biodistretto, a cui si aggiungono banchi dedicati al cibo e alla tradizione. Tornano quindi la pasta fresca, l’erbazzone, i capponi, la pasticceria, i prodotti da forno e il cibo locale da passeggio. Le associazioni di volontariato, assieme alle scuole, saranno rappresentate intorno alla fontana di piazza Martiri del 7 Luglio, lungo via San Carlo e in piazza Fontanesi. Piazza Martiri e piazza della Vittoria ospiteranno anche i grilli tricicli e gli asinelli dell’Asineria di Reggio Emilia.

Piazza San Prospero, il cuore della festa patronale, ospiterà le associazioni dell’Appennino, che offriranno una vasta scelta di prodotti autunnali. In occasione di San Prospero, saranno accese le luminarie natalizie e le installazioni collocate nelle piazze del centro.

Quest’anno l’Amministrazione comunale ha scelto di portare le luci delle feste anche in viale 4 novembre e nel piazzale della stazione storica. E con la collaborazione delle diverse associazioni che operano nella zona, ha organizzato una giornata di festa rivolta all’intera cittadinanza, chiamata a riappropriarsi di una zona che nell’ultimo periodo ha mostrato evidenti segni di sofferenza.

Domenica 8 dicembre appuntamento a partire dalle 15.30 in piazzale Marconi. Si comincia con uno spettacolo dedicato ai bambini: arriva Simba, il leone, che giocherà con i piccoli spettatori presenti. Seguiranno l’esibizione del Coro interculturale e un concerto di percussioni.

Sabato 30 novembre alle ore 17 è in programma la cerimonia di accensione del Grande albero di Natale di piazza Prampolini, a cui parteciperanno il sindaco Marco Massari e l’assessora all’economia urbana Stefania Bondavalli. Al loro intervento seguirà il concerto con le musiche dello Spirito Gospel Choir insieme all’orchestra I musici di Parma. Come ormai da alcuni anni l’albero di piazza Prampolini è un abete vero, in vaso, alto 12 metri che, terminate le festività, tornerà in vivaio. Assieme all’abete sono collocati circa 20 alberelli a forma di mezzi coni lungo tutto il perimetro della piazza, e viene decorata la facciata del Municipio. La spettacolarità sarà arricchita dalle proiezioni luminose sulle due torri della piazza, la torre Civica e la torre del palazzo del Monte di Pietà.

Torna in centro storico il Trenino di Natale, che tanto piace non solo ai bambini. La stazione del trenino sarà in piazza della Vittoria, a ridosso del parco del Popolo, dal primo al 31 dicembre (dalle 9,30–13 e dalle 15–19, il 24 e 31 dicembre chiusura anticipata alle 18, il 25 il trenino sarà operativo dalle 16). Il trenino percorrerà le vie del centro storico, offrendo ai bambini la possibilità di un tour della città a bordo di un mezzo che conserva tutta la magia delle favole.

Apre il 23 novembre al parco del Popolo la grande pista di pattinaggio. In alcune fasce orarie saranno presenti in pista anche alcuni maestri di pattinaggio. La pista, che rimarrà aperta fino al 2 febbraio 2025, accoglierà con pacchetti scontati anche le scuole. Per prenotazioni e informazioni 347/6296866 – 351/5511137.

Torna dopo alcuni anni di assenza, in piazza San Prospero, il Mercatino di Natale con le tipiche casette di legno. Prodotti tipici, dolci, articoli da regalo e tra le casette di legno ci sarà anche quella di Babbo Natale, con tanto di cassettina delle lettere, dove i bambini potranno imbucare la loro letterina. Il Mercatino di Natale resterà aperto fino al 6 gennaio, festa della Befana.

Domenica 22 dicembre si rinnova il suggestivo appuntamento con Scena della Natività, il Presepe vivente promosso dalla Fondazione onlus Avsi. La rappresentazione si svolgerà toccando 3 piazze: il sagrato della Basilica di San Prospero, la Basilica della Ghiara e l’area antistante il Battistero in piazza Prampolini.

Numerosi per tutto il mese di dicembre gli appuntamenti con show itineranti, spettacoli per bambini e concerti, che si concluderanno il 6 gennaio con lo spettacolo organizzato in occasione della festa della Befana.

Quest’anno il main sponsor del Natale è Iren, la CityGreenLight ha contribuito alla realizzazione del Mercatino di Natale di piazza San Prospero. Per la realizzazione delle iniziative natalizie l’impegno di spesa è di circa 175mila euro di cui 91mila sostenuti dagli sponsor e 84mila dall’Amministrazione comunale. Il programma completo è pubblicato su www.comune.re.it/eventi.