A tutta velocità in viale dei Mille. Non aveva messo la cintura

Schianto in viale dei Mille nella notte tra sabato e domenica: il conducente non aveva allacciato la cintura e sfrecciava a una velocità folle. L’uomo, un 34enne, si trova ora in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione all’ospedale di Parma: la prognosi è riservata, ma le condizioni sarebbero stabili.

In un primo momento, l’uomo era stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, ma poco dopo, viste le sue condizioni, giudicate molto gravi, si è deciso per il trasferimento al Maggiore.

Dalle prime ricostruzioni, quella notte, pochi minuti prima delle 3.30, il 34enne stava viaggiando sul suo Suv a una velocità elevatissima sul viale (120-150 chilometri orari) quando, all’incrocio semaforico con viale Timavo, è andato a schiantarsi contro il muro di una recinzione, in corrispondenza di un passo carrabile. Non avendo allacciato la cintura, nel tremendo schianto ha sfondato con la testa il parabrezza e, per effetto dell’urto molto violento, è stato sbalzato sul sedile vicino, quello davanti del passeggero.

Un’auto della polizia si trovava nelle vicinanze proprio in quel momento e questo ha permesso un intervento rapido dei sanitari e dei vigili del fuoco. Gravissima la scena che si è presentata ai soccorritori: l’uomo infatti era rimasto incastrato tra le lamiere ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. Le indagini sul sinistro sono in mano alla polizia di Stato.

In condizioni gravi anche la donna investita nella stessa notte a Cella, lungo la via Emilia, nel tratto che prende il nome di via Vico. Nei giorni scorsi sono stati moltissimi gli incidenti che si sono verificati sulle strade di Reggio e provincia.

Chiara Gabrielli