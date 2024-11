Addio a Franco Fiori, storico direttore di banca

È morto nella notte di ieri il ragioniere Gianfranco Fiori, per gli amici noto come Franco. Aveva 85 anni. Conosciuto in città per aver lavorato a lungo in banca, dirigendo per anni le filiali del Banco San Geminiano e San Prospero di via San Rocco in centro storico e a Pieve Modolena, fino alla pensione raggiunta nel ’96. Grande appassionato di sport, da giovane – da amante della montagna – è stato un ottimo sciatore e aveva praticato pure il ciclismo da amatore. Ma si era anche distinto come buon giocatore di tennis nei mitici tornei interbancari. Super tifoso di Reggiana e Pallacanestro Reggiana, delle quali è stato abbonato per anni, non si perdeva mai una partita.

Lascia la moglie Simonetta e il figlio Andrea – giornalista e redattore di Carlino Reggio – con Iole e Annalisa. Stamattina i funerali partendo alle 11 dall’Arcispedale Santa Maria Nuova – dove Franco si è spento dopo essere ricoverato per giorni – per la camera ardente dello stesso, dove saranno celebrate le esequie. Infine si proseguirà per il cimitero nuovo di Coviolo, in attesa di cremazione. Al nostro collega Andrea, va il cordoglio, l’affetto e l’abbraccio in questo doloroso momento, di tutta la redazione.