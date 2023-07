Addio Guerrino, in lutto la festa del Pd

Grande dolore a Casalgrande per la morte del 71enne Guerrino Zambelli (nella foto a fianco).

Il 17 luglio, mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia a Igea Marina, l’uomo era stato colpito da un malore durante il bagno in mare. Era stato riportato a riva e rianimato. Prontamente soccorso, era stato portato in ambulanza all’ospedale di Rimini dove non si è più ripreso e venerdì è deceduto.

Sono stati donati, come da precisa volontà dell’estinto, i suoi organi.

Zambelli, ex meccanico-capofficina in una concessionaria per auto a Sassuolo, viveva a Casalgrande. Era attivo come volontario-cuoco della festa del Partito Democratico di Villalunga, iniziata proprio venerdì.

Il deputato Andrea Rossi (ex sindaco di Casalgrande) ha espresso il proprio dolore per la scomparsa del 71enne e l’ha ricordato con un post su Facebook: "Al ristorante La Preda in coppia con la Piera, la tua bravura ha consentito di soddisfare in modo sopraffino migliaia di avventori. Sei riuscito, in questi anni, a farti volere bene da tutti: oltre a noi, i giovani volontari e coloro che, con noi da una vita, hanno servito in modo assolutamente disinteressato la nostra comunità politica.

E’ stato un onore avere condiviso parte delle mie passioni con te a partire dai primi insegnamenti da mister nei bocia nell’Ac Giac Casalgrande e soprattutto la politica".

Guerrino collaborava anche con la Polisportiva di Casalgrande.

I funerali del 71enne si svolgeranno domani alle 16 alle camere ardenti dell’ospedale di Scandiano. La salma sarà poi cremata. Lascia la moglie Anna, i figli Stefano ed Enrico, la nuora Valentina, le nipoti Noemi ed Olivia, il cognato Gianpietro, la zia Ernestina, i cugini.

Matteo Barca