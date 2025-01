Addobbi vandalizzati, i negozianti: "Se è così tanto vale non metterli"

Ci sono commercianti che hanno già iniziato a smontare gli addobbi natalizi esterni ai loro negozi per evitare che possano restare preda dei vandalismi in corso in questi giorni in centro a Novellara. Gli autori di alcuni danneggiamenti sono giovani, che in zona sono già stati ribattezzati "I tre re magi", dopo che tre ragazzi sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre danneggiano gli addobbi.

"A chi chiede perché smontiamo già le decorazioni – dice uno dei commercianti – rispondo che cerchiamo di salvare il salvabile. E il prossimo anno vedremo. O non faremo nulla oppure decoreremo i negozi con… filo spinato". Parole cariche di rabbia, delusione e un po’ di ironia. Ma che devono fare riflettere sulla situazione generale, che comprende anche incendio di cassonetti in via Alpi, contenitori esplosi al parco Augusto Daolio e vandalismi vari in zona.