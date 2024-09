Al Borelli spareggio per il primato tra Correggese e Fabbrico

Primo mercoledì di Coppa (ore 20.30) per Eccellenza e Promozione che affrontano il secondo round dei quadrangolari.

La sestina di derby in programma si apre al pomeriggio con la sfida fra Rolo e Arcetana, mentre in serata al "Borelli" spareggio per il primato fra i padroni di casa della Correggese e il Fabbrico che punta a riscattarsi dopo un bis di ko. Analoga posta in palio fra la Vianese del mister fresco ex di turno Sarnelli e il Real Formigine, mentre la matricola Sporting Scandiano cerca il primo risultato utile nel modenese contro le Terre di Castelli. Dopo aver imposto il pari alla fuoriserie Nibbiano, altro esame di laurea per il Brescello Piccardo che attende un Borgo San Donnino, protagonista di un filotto di 3 hurrà fra Coppa e campionato.

In Promozione, dopo il sentito incrocio di tre giorni fa, ancora di fronte Riese e Campagnola che si misurano sul neutro di Suzzara causa indisponibilità del terreno di Rio Saliceto ancora sotto trattamento. Con la trasferta di Carignano, il Luzzara prova a dare un calcio alla crisi di risultati. Nei ranghi del Vezzano, l’assenza per squalifica del guardiano Girotti fa scattare il ballottaggio fra i baby Grassi e Portioli nell’impervia sfida contro il Bibbiano/San Polo, ancora scottato dal recente 2-3 di Medesano. Il Casalgrande Dovrà guardarsi dal bomber ex di turno Shpijati che torna al "Gottardi" da avversario col suo Masone in un derby fra matricole. Ritorna dopo decenni il confronto fra la Sammartinese che insegue il primo acuto stagionale e la Bagnolese che lo ha da poco lanciato espugnando Luzzara.

Il programma

Coppa Italia Eccellenza. Girone 2: Brescello Piccardo (3)-Borgo San Donnino (3); Fidentina (0)-Colorno (0) ore 18. Girone 3: Correggese (3)-Fabbrico (3); Rolo (0)-Arcetana (0) ore 17. Girone 4: Terre di Castelli (0)-Sporting Scandiano (0) a Marano; Vianese (3)-Real Formigine (3). Coppa Italia Promozione. Girone 3: Monticelli (0)-Montecchio (3); Vezzano (0)-Bibbiano/San Polo (3). Girone 4: Boretto (3)-Sorbolo Biancazzurra (3); Carignano (0)-Luzzara (0). Girone 5: Casalgrande (1)-Masone (0); Sanmichelese (3)-Castellarano (1). Girone 6: Riese (1)-Campagnola (3) a Suzzara; Sammartinese (0)-Bagnolese (1). Girone 8: Colombaro (1)-Baiso/Secchia (1) sul sintetico di Fiorano (ore 20.45); Smile (1)-Fiorano (1).