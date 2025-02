Al via l’abbattimento di oltre cinquanta piante. Come cambia il traffico

Oltre cinquanta piante, di cui 19 tigli, vengono abbattuti in questi giorni in centro a Correggio. Si tratta di esemplari su suolo pubblico che presentano segni, sintomi o difetti gravi, tali da far ritenere che il fattore di sicurezza naturale degli alberi si sia compromesso. L’abbattimento dei tigli comporta una modifica della viabilità in centro storico. In particolare oggi in via Vittorio Veneto, tra via Circondaria e via Carlo V, è previsto il divieto di transito per mezzi i pesanti con deviazione del traffico. I tigli verranno sostituiti da altri esemplari giovani con un’altezza compresa tra i due e i tre metri, che saranno collocati negli stessi punti dove si trovavano quelli da abbattere.

L’indagine, condotta dallo Studio Verde di Torino, ha permesso di aggiornare il censimento dei tigli del centro e di effettuare una valutazione fotostatica su più aree verdi, anche coi dati forniti dal Consorzio Fitosanitario di Reggio Emilia. I tigli da abbattere sono diciannove: tre in via Asioli, dieci in viale Cottafavi, uno in viale Cesare Battisti, due in corso Cavour e tre via Vittorio Veneto.