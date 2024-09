Benvenuto Alex: "A Casa Morelli non c’era un parto da sessant’anni"

Reggio Emilia, 18 settembre 2024 – La cicogna torna a visitare la borgata di Casa Morelli. Dopo sei decenni si è verificato un lieto evento nel piccolo nucleo di case a due passi da Marola, nel comune di Carpineti, dove una giovane coppia di sposi, il 38enne Davide Margini e la 32enne Greta Castiglioni, da poco arrivati in paese, hanno dato alla luce il piccolo Alex. Un parto che ha tanti significati per questa piccola comunità; infatti il bebè vivrà nella casa che fu dei prozii di Greta, i coniugi Osvaldo Magnavacchi e Maria Pia Bergamaschi, finiti in prima pagina a marzo 2020, poiché lei morì in casa vittima della pandemia, mentre il marito se ne andò poche ore dopo il ritrovamento da parte dei carabinieri e personale medico che arrivarono a casa sua in seguito alle mancate risposte alle chiamate telefoniche.

Dunque un segno di rinascita e di vita che ridona linfa a Casa Morelli. "Alex – dice papà Davide – è nato domenica 8 settembre alle 18 all’ospedale Santa Maria Nuova. Noi genitori siamo felicissimi ma vogliamo condividere la nostra gioia con tutto il paese che ci ha accolto con calore e non vedeva l’ora di tornare ad abbracciare un nuovo nato".

Quando è stata l’ultima nascita a Casa Morelli?

"Di residenti nati in paese non ce ne sono più, ma grazie alla memoria storica di chi c’è ora, arrivati nel corso degli anni, siamo stati informati che l’ultima nata qui è stata una bambina circa sessant’anni fa".

Perché avete deciso di abitare a casa Morelli? "

Io e Davide - interviene Greta - siamo cresciuti a Sordiglio, un paese piccolo e accogliente poi ci siamo trasferiti a Casina in affitto ma volevamo una casa tutta nostra. Quando si è presentata l’opportunità di comprare la nostra attuale dimora che fu di Osvaldo, fratello di mio nonno Giacobbe, abbiamo deciso di tornare a vivere in un posto tranquillo come quello dove siamo nati".

Immaginiamo che tutto il paese, durante la gravidanza, facesse il tifo per voi. Come è stata accolta la notizia del nuovo bimbo?

"In poco tempo ci siamo già legati tanto ai nostri vicini, sono sempre stati molto gentili con noi ed erano contenti che una coppia di giovani sposi venisse a ripopolare il paese. È stato davvero bello arrivare in un paese ed essere accolti così da persone che non conoscevamo".

E infatti il piccolo Alex è già diventato il bimbo di tutto il paese: appena saputo della nascita, i residenti hanno appeso alla grande quercia all’ingresso della strada che porta alle case, un enorme fiocco azzurro, segno di quanto sia stato ben accolto il bebè.

"Ci ha fatto molto piacere - riprende Davide -, un po’ ce lo aspettavamo perché le persone ci sono sempre state vicino con tante belle parole. Poi la quercia è il simbolo della forza quindi ha un duplice significato".