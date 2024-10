Alvini e Viali giocano contro il loro passato. Il mister dei calabresi: "Sono fiducioso"

"Sono felice di tornare a Reggio da avversario, in un posto dove sono stato bene, ma verremo per fare la partita – queste le parole di Alvini (foto), attuale mister del Cosenza, in vista della sfida di stasera - se giocheremo come abbiamo fatto con il Cittadella e nell’ultima gara con al Juve Stabia (finita 1-1, ndr) ce le giocheremo sicuramente anche contro la Reggiana: vedo tutta la squadra sul pezzo per quelli che sono i nostri obiettivi. Quando ho accettato di venire qui – prosegue il trainer di Fucecchio - sapevo che ci sarebbe stato da lottare ed ero consapevole anche della penalizzazione (-4 in classifica, ndr), ma l’atteggiamento dei miei ragazzi è sempre stato quello giusto, quindi sono molto fiducioso: con questi giocatori ci giocheremo la salvezza fino alla fine. Per la gara di martedì (oggi, ndr) proveremo a recuperare Camporese vista anche l’indisponibilità di Hristov, ma non sarà facile’. L’ex tecnico della Reggiana cerca di infondere fiducia ai suoi calciatori, con la consapevolezza che il cammino del Cosenza sarà ancora lungo e ricco di difficoltà.

Mister Viali, invece, ha preferito non fare la conferenza stampa in vista della gara di oggi. L’unico riferimento agli avversari di stasera è arrivato al termine del match con il Palermo, perso per due a zero al ‘Barbera’: "Perché ho schierato la stessa formazione iniziale sia con il Frosinone che con i rosanero? Mi sembrava giusto dare una certa continuità dopo la vittoria con il Frosinone e anche in vista della prossima partita infrasettimanale". È quindi possibile che, dopo due partite con gli stessi undici, il tecnico della Reggiana faccia un minimo di turnover anche se gli infortuni ‘certificati’ di capitan Rozzio, Gondo e Okwonkwo e le condizioni di Sampirisi (non al meglio per un problema al ginocchio) gli concederanno pochissimo margine di manovra. Di sicuro sarà una sfida speciale anche per William Viali che a Cosenza ha scritto pagine importanti della propria carriera, prima con la salvezza allo spareggio (giugno ’23 contro il Brescia, rete decisiva di Meroni) e poi con quella della scorsa primavera, ottenuta con un invidiabile ruolino di marcia dopo essere subentrato a Caserta (marzo ’24) e aver fatto anche un perentorio blitz a Reggio (4-0) che inguaiò i granata.

Francesco Pioppi