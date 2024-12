Ancora chiusa la strada Velucciana-Ponte Gatta : "Dobbiamo aspettare che la frana si assesti"

Continua a essere interrotta al transito la strada comunale Velucciana-Ponte Gatta per una frana in movimento, creando inevitabile disagio agli abitanti del paese, costretti a seguire un percorso alternativo più lungo. "Nelle scorse giornate è stato posizionato il topografo – spiega il sindaco di Carpineti, Giuseppe Ruggi – per vedere, nei prossimi giorni, in cosa consiste il movimento della frana. La speranza è quella che si sia fermata e dunque non abbia movimenti in atto. Se la frana si ferma possiamo vedere come intervenire ma se la frana continua a muoversi non riusciremo a fare nulla fino a quando non si sarà assestata. Stiamo già guardando come muoverci perché si tratta di circa 200 metri di strada che avrà un costo molto elevato, a spanne oltrepasserà il milione di euro. Per cui bisognerà fare tante valutazioni nel momento in cui avremo certezza della stabilità e quindi potremo intervenire. La strada per ora continuerà a rimanere chiusa al transito in quanto risulta pericolosa". Le frane sono un problema per diversi comuni della montagna tra cui quello di Carpineti che sta lottando da tempo. La frana di Velucciana va ad aggiungersi a quella che da fine giugno ha interessato la strada provinciale Sp 76 chiusa in direzione del castello di Carpineti.

s.b.