Ancora grave la bambina di 8 anni

È stata trasferita all’ospedale Maggiore di Parma la bambina di 8 anni investita da un’auto lunedì pomeriggio in viale Umberto. La piccola è ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica dopo che era approdata in Rianimazione. L’incidente è avvenuto intorno alle 18. La bimba si trovava in auto coi genitori quando dopo aver parcheggiato, è scesa dalla portiera ed è stata improvvisamente travolta da una vettura che sopraggiungeva in quel momento. Subito sul posto (nella foto) si sono precipitate un’ambulanza con l’automedica che hanno prestato le prime cure alla piccola. Le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi. Da qui la corsa d’urgenza all’Arcispedale Santa Maria Nuova con un codice ‘rosso’. Sul luogo anche la polizia locale del comando di via Brigata Reggio che stanno accertando dinamica ed eventuali responsabilità. Le prossime ore saranno decisive per dichiarare la bambina fuori pericolo.

dan. p.