Ascensore in stazione. È iniziato il collaudo

Sembra essere arrivato il momento della tanto attesa attivazione dell’ascensore alla stazione ferroviaria di Guastalla. Ieri mattina sono stati notati alcuni operatori alle prese con verifiche e controlli. Tra loro anche un ‘verificatore’ incaricato di procedere con l’iter per il tanto atteso collaudo, che dovrà finalmente concedere l’autorizzazione a mettere l’impianto a disposizione dei cittadini. Da quanto si è potuto apprendere sul posto, sembra che l’attivazione dell’ascensore possa essere questione di pochi giorni. Già da mesi l’impianto è stato montato, a collegamento tra il sottopassaggio e il marciapiede che porta al secondo e terzo binario della stazione guastallese. Ora si stanno compiendo le operazioni di collaudo, dopo le sollecitazioni giunte a Fer e Tper da parte delle autorità locali, in particolare dagli uffici comunali.

Si sperava che l’ascensore potesse essere funzionante già a settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico. Ma, nonostante la conclusione dell’installazione dell’impianto, si è rimasti a lungo in attesa delle operazioni di collaudo, che come detto sembrerebbero essere in fase di esecuzione. Si tratta di un servizio importante, soprattutto per persone con disabilità e in caso di interventi di soccorso, evitando così di dover utilizzare le ripide rampe di scale per i collegamenti tra l’area di binari, il sottopasso e il piazzale esterno della stazione. Anche utenti con carrozzine per bambini o con valigie pesanti hanno a più riprese richiesto l’attivazione dell’ascensore.

Antonio Lecci