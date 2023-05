’Avis Day Giovani’ tra sport e donazioni di sangue

L’Avis di Guastalla e le società sportive Kyoto Center, Us Saturno e Guastalla Calcio si uniscono per promuovere la donazione di sangue e lo sport. Domani dalle 14 nel palasport Chiarelli Donati, a Guastalla, si svolge l’iniziativa "Avis Day Giovani", aperta al pubblico, con incontri amichevoli nelle diverse discipline giovanili di judo, pallavolo, pallacanestro e calcetto, il tutto incorniciato da esibizioni di danza moderna del Kyoto Center.

Sono previsti anche momenti informativi sull’alimentazione e sulla tutela della salute. Protagonisti della giornata saranno quindi i giovani atleti, il pubblico e il mondo del volontariato. "Avis Day Giovani" nasce dalla collaborazione tra Avis e il mondo dello sport.

I promotori della manifestazione sono dirigenti e attivisti che operano nelle associazioni sportive guastallesi, ma che sono impegnati anche come donatori di sangue. In un contesto giocoso e divertente, si vogliono ribadire i legami tra lo sport, la salute, la donazione e il valore fondamentale della solidarietà, con l’obiettivo che sempre più cittadini, giovani e non, vogliano avvicinarsi al mondo del volontariato, per essere utili agli altri.

a.le.