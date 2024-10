Banca nel container, si riducono i parcheggi: scoppia la polemica

Nei giorni scorsi in piazza San Quirino, in pieno centro storico a Correggio, è stato installato un container destinato a ospitare il servizio della banca UniCredit, la cui sede in corso Mazzini è destinata a essere interessata da importanti lavori di manutenzione straordinaria, con le attività di cantiere che risultano essere incompatibili con l’apertura al pubblico degli sportelli. I lavori, salvo possibili intoppi tecnici, dovrebbero durare almeno fino alla fine di novembre. Nel frattempo il container in piazza San Quirino occupa anche alcuni posti destinati alla sosta delle auto. E questo ha provocato inevitabili proteste, soprattutto per un calo degli spazi di parcheggio in un’area del centro storico in cui la necessità di posti auto è piuttosto elevata, soprattutto negli orari di punta. La stessa zona era stata interessata da una riduzione di posti auto nei mesi scorsi, quando in centro a Correggio era stato girato un film, con l’area della piazza a lungo occupata dai camion dello staff impegnato nell’allestimento e nella ripresa delle scene.