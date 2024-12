Bosco di Ospizio, domani la camminata silenziosa di protesta

Non si placa la protesta popolare riguardante la futura cementificazione del bosco di Ospizio da parte di Conad.

Questa volta i vari gruppi di cittadini che hanno portato avanti la bandiera ‘verde’ del bosco nei mesi scorsi, hanno organizzato una camminata silenziosa per sabato pomeriggio. Questa modalità è derivata dal modo in cui gli ovini attraverso la strada, ovvero silenziosi e compatti. Un silenzio rumoroso, dunque, che partirà alle 15 da Piazza Prampolini e si snoderà su un percorso ad anello attraversando, in ordine, Piazza Prampolini, Piazza Del Monte, Piazza Gioberti, Corso Garibaldi, Via Farini per poi terminare dove si era iniziato, ovvero in Piazza Grande. L’appello è rivolto a tutti i cittadini che hanno a cuore le sorti, ormai segnate, del bosco urbano, per combattere insieme la cementificazione, portando un cartello che rappresenti il proprio pensiero rispetto all’argomento. Dunque la propria protesta sarà scritta e sui social sono già spuntati suggerimenti per le frasi, ad esempio: "Basta cemento!", "Vogliamo solo alberi!", "Viva il bosco di Ospizio".

L’invito si conclude con una frase ad effetto e molto esplicita: "Molla il carrello e abbraccia un albero".

Cesare Corbelli