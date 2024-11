Botte tra minorenni fuori da scuola: "Tema da affrontare con le famiglie"

di Settimo Baisi

Nessuno ama parlare della lite tra i due ragazzi del Mandela all’uscita da scuola davanti all’Istituto superiore Cattaneo-Dall’Aglio di Castelnovo Monti con un seguito alla fermata dell’autobus per il ritorno a casa. Tanto meno la dirigente professoressa Giovanelli che, interpellata dal nostro giornale, preferisce non commentare quanto avvenuto lunedì scorso. Le immagini filmate da dei coetanei presenti sono finite in tantissime chat e i video sono stati caricati anche sui social network.

Sulle ragioni dello scontro fisico dei due ragazzi, che sarebbero già stati identificati, stanno lavorando i carabinieri della stazione di Castelnovo Monti in stretta collaborazione con la scuola.

Amareggiato per l’evento insolito nelle scuole della montagna, il sindaco di Castelnovo Monti e Presidente dell’Unione, Emanuele Ferrari. "Quello che è accaduto all’uscita di scuola tra minorenni è molto grave e ancora più grave è il fatto che i compagni di scuola siano rimasti li a filmare la scena anziché intervenire per porre fine alla lite commenta –. Di questo nuovo atteggiamento giovanile che attraversa la popolazione scolastica già noi avevamo sentore e proprio per questo, da circa un anno, stiamo portando avanti un’analisi nelle scuole per cercare di capire come gestire la rabbia dei giovani e l’utilizzo del tempo libero".

"La ricerca sta per essere conclusa e i risultati ormai sono stati acquisiti – aggiunge Ferrari – per cui quanto prima seguirà il confronto con esperti. Già stanziati i fondi necessari tramite le ‘aree interne’". Secondo il Presidente dell’Unione Ferrari, che conosce i problemi degli studenti in quanto da diversi anni esercita la professione di insegnante, si tratta di completare il quadro sociologico per poi intervenire sul piano educativo con una maggiore consapevolezza.

"Quello che è successo per la prima volta nell’indifferenza dei ragazzi al Cattaneo-Dall’Aglio è davvero un problema rilevante, – aggiunge il primo cittadino – molto più grave della rissa dei due minorenni".

"Sorprende come i compagni di scuola, anziché registrare con i telefonini la scena della rissa per poi riportarla sui social, non siano intervenuti per evitarla. Per fortuna nessuno dei due ha subito traumi particolari. Esiste un problema culturale e sociale che deve essere affrontato tra scuola e famiglia" conclude.