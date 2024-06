Bravi Di Dio e Bertani. C’è profumo di Under 17

Due atleti degli Hogs Reggio Emilia convocati per il raduno della nazionale Under 17 di flag football.

Dopo aver centrato insieme ai compagni il settimo posto nel campionato di categoria, Giovanni Bertani e Tommaso Di Dio hanno preso parte nel week end ad un camp disputato a Varese e che funge come banco di prova per conquistare la maglia azzurra in vista degli Europei in programma a settembre a Belgrado (Serbia).

Il flag football, lo ricordiamo, differisce dal tradizionale football americano per l’assenza del contatto fisico, in quanto l’avversario non viene fermato dal placcaggio ma prendendo una bandierina attaccata alla cintura, determinando in questo modo la conclusione dell’azione.

Il percorso di selezione della squadra nazionale è iniziato a maggio, con il primo raduno che ha visto la partecipazione di un centinaio di atleti provenienti da tutti Italia, ridotti poi a 32 nella due giorni lombarda.

La convocazione di Bertani e Di Dio è un riconoscimento del loro impegno e delle loro abilità, nonché un motivo di orgoglio per la società cittadina, che vede così concretizzarsi il lavoro svolto nelle scuole e sul campo con i giovani atleti reggiani.