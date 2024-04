Il popolo di Casa Cervi dopo la rapina: "E noi rispondiamo con un’altra festa il 2 giugno"

Reggio Emilia, 28 aprile 2024 – Dopo la rapina seguita alla grande festa di Liberazione a Casa Cervi, la sera di giovedì al termine delle celebrazioni e dei festeggiamenti, ci sarà un altro 25 Aprile lì nei campirossi e sarà il prossimo 2 giugno festa della Repubblica, che ha sancito la libertà dopo la guerra e il fascismo. "Il popolo di Casa Cervi si è già mosso e continuerà a stare accanto ai cittadini". Così Albertina Soliani, presidente dell’istituto Cervi: "Solidarietà è giunta, fra gli altri, anche da Bruno Vespa che a casa Cervi è venuto anni fa è e ha conosciuto Maria Cervi. In queste ore si è sprigionata una grande solidarietà nazionale".

A livello locale e nazionale i social di Casa Cervi sono invasi da messaggi di solidarietà da parte di enti, associazioni locali e nazionali, semplici cittadini, e copiosi saranno anche gli aiuti.

"I volontari che hanno lavorato per allestire la festa e servire il pubblico, associazioni e territorio hanno già pensato di rispondere con una nuova grande festa il prossimo 2 giugno – continua Soliani –, la festa del Repubblica. Il 25 aprile non è finito, posso dire che comincia oggi (venerdì, ndr). L’incasso portato via serviva per coprire le spese per la festa di Liberazione per tutto il servizio al popolo. Il popolo dà e al popolo ritorna. Chi ha aggredito e rubato ha interrotto questo circuito, ma in realtà ci ha spronato ancora di più. D’altra parte, la storia di Casa Cervi insegna: non solo la cattura e poi la fucilazione, ma ancora altri incendi, e intimidazioni. Ma ha vinto la Resistenza. Non li dimentichiamo".

Centinaia i volontari che hanno servito il pubblico e che per mesi hanno lavorato per preparare la grande festa del 25 aprile a Gattatico, realizzata anche grazie alla determinazione della Soliani e dello staff dell’istituto Cervi, del suo museo della biblioteca, della biblioteca-studio Emilio Sereni, poiché resistenza e resilienza sono il loro pane quotidiano.

Si può donare anche direttamente dal sito cliccando sul link: museo cervi, fai qui la tua donazione libera all’istituto Cervi- Donazione a partire da: 5 euro: Sostieni la Memoria, sostieni l’Istituto Alcide Cervi, da quarantacinque anni in prima fila per la promozione culturale, la formazione e la ricerca scientifica, nel campo della storia delle campagne, delle lotte democratiche e dei valori antifascisti alla base della nostra Repubblica. Info: https://www.istitutocervi.it/casa-cervi-resiste.

mgbo