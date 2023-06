Cccp - Fedeli alla linea "Rimettiamo in scena il legame con la terra" Gala punkettone al Valli

di Stella Bonfrisco

"Sembra che sia morto per darci una mano. Mi sono addormentato maledicendo Mediaset e mi sono svegliato che non c’era più. Comunque sono grato a Silvio Berlusconi, perché è l’unico che con le sue frasi sconnesse è riuscito a farmi ridere parlando della guerra tra Russia e Ucraina".

È così che Giovanni Lindo Ferretti entra nell’attualità: elemento da sempre al centro di ogni brano e gesto artistico dei Cccp – Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur – a cui dal 12 ottobre all’11 febbraio 2024 è dedicata una grande mostra allestita ai Chiostri di San Pietro, a 40 anni dall’uscita del loro primo EP Ortodossia. Dunque, La Fondazione Palazzo Magnani in collaborazione con il Comune di Reggio è al lavoro nell’allestire la mostra Felicitazioni! Cccp - Fedeli alla linea. 1984-2024.

Non solo: il 21 ottobre prossimo i Cccp saranno al Teatro Municipale Valli con un Gran Gala Punkettone di Parole e Immagini (con qualche incursione musicale), per raccontarsi al pubblico insieme a Daria Bignardi e Andrea Scanzi, con la regia di Fabio Cherstich (prevendite già da oggi dalle 9,30 su www.vivaticket.comitticketgran-gala-punkettone-40).

"Rimettiamo in scena il legame tra i Cccp e la loro terra, Reggio Emilia, proponendoci ancora una volta come gruppo teatrale primitivo che ha usato la musica per esprimere il proprio punk filosovietico. Perché in fondo siamo stati dei teatranti e questo è quello che vogliamo esca dalle iniziative che andremo a vivere nei luoghi di cui siamo carne. Ma non è e non sarà certamente una reunion": ha chiarito Ferretti, voce del gruppo.

Reggiani di nascita anagrafica, concepiti a Berlino, rinati al mondo nell’Emilia Paranoica degli anni ‘80, caduti assieme al Muro alla fine di quel decennio, i Cccp-Fedeli alla Linea si sono imposti come un fenomeno ben lontano dall’esaurirsi in quegli anni. E ora riaprono i cassetti di un archivio collettivo che ha intercettato alcuni tra i nomi più significativi degli anni ’80: Pier Vittorio Tondelli, Luigi Ghirri (autore di molte fotografie del gruppo e della copertina del loro ultimo album), Amanda Lear.

Una mostra e un progetto che il gruppo ha voluto presentare nello splendido Palazzo Masdoni di via Toschi, ex sede della federazione provinciale del partito comunista alla quale sono legati molti dei loro ricordi. "Quando Massimo Zamboni è venuto a propormi la mostra – ha svelato il sindaco Luca Vecchi – ho impiegato meno di un nanosecondo a dirgli sì e mi sono subito attivato per dare il via all’organizzazione del progetto". E Annalisa Rabitti, assessora alla Cultura ha aggiunto: "Sarà un viaggio emozionante, frutto di un grande lavoro collettivo".

In cantiere anche attività collaterali. "Il progetto sarà realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna – ha detto Davide Zanichelli, direttore di Palazzo Magnani – e l’idea è quella che non sia solo una mostra ma lo spunto per una serie d’iniziative".

A partire dal 12 ottobre sarà disponibile, al bookshop dei Chiostri di San Pietro e in tutte le librerie il libro-catalogo Felicitazioni! Cccp-Fedeli alla linea. 1984-2024 a cura Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici, Danilo Fatur, con 300 pagine a colori in cui si potrà ripercorre l’esperienza della mostra attraverso la riproduzione delle grafiche, le fotografie, i testi e le immagini originali che hanno accompagnato la storia del gruppo.

La prevendita del libro è aperta da oggi sul sito della casa editrice https:interno4edizioni.itpfelicitazioni-cccp-fedeli-alla-linea-1984-2024. Già attiva sul sito della Fondazione Palazzo Magnani la prevendita del biglietto early bird alla mostra Felicitazioni! Cccp-Fedeli alla linea. 1984-2024; www.palazzomagnani.it