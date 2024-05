Con 38 punti di Cervi, il Santos Clavertech diventa campione provinciale Csi

Altro giro, altro trofeo in bacheca: il Santos Clevertech si conferma per l’ennesima volta campione provinciale Csi categoria Open Senior.

Nella splendida cornice del Palabigi ha avuto luogo una finale molto combattuta contro il Sassuolo che aveva chiuso la stagione regolare al primo posto con una sola sconfitta. Come sempre a guidare alla vittoria il team di coach Francesco Mareggini ci ha pensato il principe del parquet Simone Cervi, con 38 punti realizzati nonostante le difese asfissianti provate dai sassolesi. Match in equilibrio fino all’ultimo quarto, con Tagliazucchi e compagni traditi nel finale dalle percentuali al tiro da 3 (marchio di fabbrica dei neroverdi) mentre il team reggiano firma l’hurrà per 64-56.

Santos: Pezzi 9, Dotti 3, Pedroni 4, Braglia 2, Leonardi 4, Reverberi 2, Federico Mareggini 2, Cervi 38, Costantino, Martinelli, Ruggeri, Bedogni. All. Francesco Mareggini.

Ad alzare, quindi, la coppa per l’ottava volta in dieci anni sono stati capitan Guidi e compagni che oggi e domani saranno impegnati a Bologna nelle final-four regionali per difendere il titolo già conquistato lo scorso anno. In semifinale, il Santos se la vedrà alle 18.30 con i bolognesi dell’Associazione Futura.

c.c.