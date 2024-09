Con l’auto contro un tir. Gravissimo 42enne

Uno schianto tremendo, con l’auto che si ferma – praticamente distrutta – sul ciglio della strada, mentre il camion conclude la sua corsa tra le fronde di una pianta, sul bordo della corsia opposta. Ad avere la peggio è stato un uomo di origine albanese, E. S., di 42 anni, residente nel Torinese. Era a bordo di una Fiat Panda che si è scontrata con un mezzo pesante. Dopo il violento schianto, verso le 18 di ieri sulla strada Cispadana tra Gualtieri e Pieve Saliceto, sono arrivati in forze i soccorsi: l’ambulanza della Croce rossa di Guastalla, l’autoinfermieristica, l’automedica, oltre al personale dell’elisoccorso di Parma. Dopo che i vigili del fuoco hanno estratto il 42enne dalle lamiere contorte dell’auto, si è provveduto a prestare i primi importanti soccorsi. Poi il trasporto d’urgenza dell’uomo all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni giudicate molto critiche, in prognosi riservata. È rimasto fisicamente illeso il conducente del camion, un autista originario dell’est Europa e residente a Mestre: ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso. Poco dopo un collega della stessa impresa di trasporti lo ha raggiunto per portarlo a destinazione. Sono intervenuti anche i carabinieri di Gualtieri per effettuare i rilievi, coadiuvati dai colleghi del nucleo radiomobile di Guastalla. Il traffico è rimasto bloccato a lungo: solo nella prima serata la lunga fila di camion, in entrambi i sensi di marcia, ha potuto riprendere il viaggio.

Antonio Lecci