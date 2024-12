Conad assume 16 giovani formati grazie all’Academy

Conad Centro Nord ha concluso a fine novembre l’Academy durata più di un mese dedicata alla formazione di nuove risorse destinate all’area amministrazione, finanza e controllo di gestione che ha visto la collaborazione di Randstad. Un progetto ambizioso e innovativo, pensato per rispondere alle sfide del mercato e per investire concretamente nella creazione di nuovi talenti.

L’Academy ha visto la partecipazione di 19 giovani neolaureati e neodiplomati provenienti dalle aree di Reggio a e Brescia, selezionati con cura per intraprendere un percorso formativo altamente specializzato. I partecipanti hanno seguito un intenso programma di formazione di 200 ore complessive, distribuite nell’arco di cinque settimane concentrandosi su tematiche specifiche legate al settore della Gdo, la grande distribuzione organizzata, con un focus sulle dinamiche operative di Conad Centro Nord.

Alla conclusione della formazione, i ragazzi sono stati inseriti in azienda con un contratto part-time di 24 ore settimanali. Al termine di questa fase iniziale, tutti i partecipanti hanno sostenuto un esame. I risultati sono stati entusiasmanti: 16 partecipanti saranno assunti a partire dal 2 gennaio con contratti full-time da 40 ore settimanali per una durata iniziale di sei mesi. Questi giovani professionisti saranno collati in 8 nella sede di Brescia, in 4 in quella di Reggio e altri 4 nella sede della Cooperativa a Campegine.